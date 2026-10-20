La situación de la vaquita marina mexicana, a examen en la próxima reunión de CITES

El comité permanente de CITES, que se reunirá en Ginebra del 2 al 6 de noviembre, examinará los avances de México en su plan de acción para la conservación de este mamífero marino "y determinará si son necesarias nuevas medidas", destacó la secretaria general de CITES, la panameña Ivonne Higuero, al presentar la agenda del evento.

México "ha hecho un gran esfuerzo y realmente hay que reconocerlo", agregó en declaraciones a EFE, mencionando por ejemplo la colocación de bloques de hormigón en las aguas donde vive este animal para impedir la pesca con grandes redes.

La vaquita marina, endémica del golfo de California o mar de Cortés, es víctima de la explotación de un pez de esas mismas aguas, la totoaba, cuya vejiga natatoria es muy apreciada en la medicina tradicional china: el primero de estos animales caía en las redes utilizadas para capturar al segundo.

"China también ha hecho un gran esfuerzo para disminuir la compra e ilegalizar el consumo de totoaba", subrayó Higuero, quien señaló que pese a todo es difícil que la demanda se elimine completamente.

La sobreexplotación causó que la población de vaquitas marinas en el golfo californiano descendiera a apenas una docena, aunque los estudios en México parecen apuntar a que esa población está aumentando lentamente.

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Otros temas que se debatirán en la reunión del comité incluirán el comercio de tiburones y rayas, que también afecta a países latinoamericanos (en este caso Ecuador y Perú, entre otros) por su demanda desde Asia Oriental.

Asimismo, se tratará el comercio ilegal de especies como el caballito de mar, los elefantes o los grandes simios, y el creciente uso de internet en estas actividades ilícitas.

El comité se reúne un año después de que se celebrara en Samarcanda (Uzbekistán) la 20ª conferencia de los Estados parte de la convención, y según la secretaria general uno de los objetivos es traducir las resoluciones acordadas entonces en tomas de decisiones.

Higuero anunció por otro lado que después de que Estados Unidos, vital contribuyente para CITES, no pagara sus obligaciones en 2025, sí se acaba de comprometer con 1,77 millones de dólares para el ejercicio 2026, lo que representa salvar el 22 % del presupuesto,

"Es una noticia muy positiva para la Secretaría, porque nos preocupaba tener que recurrir al fondo fiduciario y a nuestras reservas para hacer frente a los problemas de liquidez", admitió la panameña.