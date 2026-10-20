Más de 12.000 migrantes han regresado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto

Así lo detalló este martes la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que hay habilitadas 7.477 plazas en recursos temporales en Ceuta para las personas migrantes.

Además, hay 3.331 menores atendidos en el sistema de protección autonómico.

En lo que respecta a los menores reubicados en la península, 107 lo han sido por reagrupación familiar y 181 se han reubicado en otras comunidades autónomas. Además, 63 expedientes han sido remitidos a Marruecos.

La actual crisis en esta ciudad autónoma se originó tras la entrada irregular de unas 80.000 personas a finales de julio desde Marruecos.

Saiz indicó que en materia de seguridad hay 5.237 efectivos desplegados en Ceuta y se han realizado 11.375 patrullas de vigilancia e informativas.

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Sobre la actividad escolar, la asistencia a clases en los colegios de Ceuta se mantiene en torno al 90 %, "que son datos que se enmarcan dentro de la normalidad".

Mientras, en el ámbito sanitario el 83 % de los migrantes en recursos están vacunados y de las 211 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma hay 100 ocupadas; 20 de ellas por personas migrantes.