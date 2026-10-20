Miles de personas deciden en Lisboa seguir mañana con la acampada por la vivienda

La céntrica plaza lisboeta de D. Pedro IV, conocida como Rossio, fue llenándose con el paso de los minutos hasta llenarse casi en su totalidad con ciudadanos que, con carteles y cánticos, protestaron por la crisis de vivienda que atraviesa Portugal y condenaron la actuación policial que durante la madrugada desalojó a los acampados.

Los mensajes fueron especialmente críticos con el primer ministro, Luís Montenegro, y el ministro del Interior, Luís Neves, que hoy defendió la actuación policial de desalojo de la plaza frente a la versión de los manifestantes, que denunciaron haber recibido esta madrugada golpes, empujones y la retirada de tiendas cuando todavía había personas dentro.

En este contexto, los manifestantes dijeron este martes que no existen las condiciones de seguridad para seguir con la acampada hoy, pero abrieron la puerta a volver a plantar las tiendas mañana.

"La propuesta es la siguiente: ¿existe voluntad popular en esta plaza para volver a la acampada con tiendas a partir de mañana?", preguntó una de las portavoces del movimiento por la vivienda, antes de dar paso a todos los que quisieran intervenir para plantear sus reivindicaciones.

Tras los alegatos, los asistentes votaron "sí" a volver a montar las tiendas el miércoles.

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Las concentraciones y protestas se han extendido a lo largo del país, en ciudades como Faro o Coimbra, aunque han sido en Lisboa y Oporto las más numerosas.

El pulso entre los manifestantes y las autoridades lleva alargándose varios días, ya que el Gobierno defiende que, por ley, no se pueden mantener protestas en la calle durante la madrugada.

De hecho, el ministro del Interior aseguró hoy que las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto "han terminado" : "Existe el derecho a manifestarse, a exponer los motivos, todo eso, con total tranquilidad, con total normalidad y dentro de la legalidad. Todo lo que traspase los límites de esta legalidad y suponga una infracción de la ley recibirá, naturalmente, la respuesta adecuada por parte de las fuerzas de seguridad".