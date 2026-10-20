Muere una mujer guatemalteca de 52 años en Madrid tras ser apuñalada

Muere una mujer guatemalteca de 52 años en Madrid tras ser apuñalada

Madrid, 20 oct (EFE).- Una mujer guatemalteca de 52 años murió este martes tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito de Carabanchel, en el sur de Madrid.