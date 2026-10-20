Muere una mujer guatemalteca de 52 años en Madrid tras ser apuñalada

La agresión tuvo lugar poco antes de las 15:00 hora local (13:00 GMT), según informó Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima entró en una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por sanitarios.
Posteriormente, la mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde falleció.
El grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se desplazaron al lugar de los hechos para investigar este crimen, donde, por el momento, no fue localizada el arma con la que fue asesinada.
Todas las hipótesis sobre las causas del asesinato están abiertas.