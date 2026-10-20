Patriarca Bartolomé I recibe el sello del símbolo de paz interreligioso hecho en Uruguay

Según informó este martes la familia encargada de dicho proyecto a EFE, durante el encuentro, llevado a cabo días atrás en Fanar, se habló -entre otros temas- sobre la misión interreligiosa y el diálogo entre religiones.

Asimismo, apuntó que el patriarca agradeció la construcción del símbolo gigante y pidió que se avance en la del jardín interreligioso con más plantas y más flores.

El octubre de 2025, el símbolo de paz fue inaugurado en Villa Serrana.

En una zona turística y rural de la mencionada localidad, quienes visitan el simbólico lugar encuentran un jardín colectivo dentro de una circunferencia de piedra de más de veinte mil metros cuadrados, dividida en cuatro partes iguales por una cruz gigante, que recuerda al cristianismo, al judaísmo y al islam; y que aspira a abrir una categoría en el Récord Guinness.

Allí, cada uno de los sectores tendrá la vegetación correspondiente a las distintas religiones: vid para el judaísmo, palmeras con dátiles para el islam y olivos para el cristianismo.

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Con este símbolo, que sirve para "aprender y respetar" las religiones de otro, la familia uruguaya que lo construyó buscó agradecer al papa Francisco por haberlos casado en el Vaticano y por la recuperación de una de sus hijas, que sufrió una compleja enfermedad poco después de nacer.

De hecho, Francisco conoció y bendijo el proyecto durante un viaje llevado a cabo por parte de la familia al Vaticano en 2023.

La obra aspira a abrir la categoría de símbolo de paz interreligioso más grande del mundo en el Récord Guinness.