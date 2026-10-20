Sismo de 5,1 grados de magnitud registrado en el archipiélago luso de Azores

La entidad precisó en un comunicado que el temblor tuvo lugar a las 18:07 (hora local), con epicentro a unos 39 km al oeste de Ginetes, en la isla de São Miguel.

Según la información disponible hasta el momento, el terremoto se sintió con una intensidad máxima de V/VI (escala de Mercalli modificada) en el municipio de Ponta Delgada.

El seísmo también se sintió con intensidad V en los municipios de Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo y Povoação; con intensidad IV/V en el municipio de Nordeste; con intensidad IV en los municipios de Angra do Heroísmo y Praia da Vitória (isla de Terceira); y con intensidad III en Vila do Porto (isla de Santa María).

Las autoridades han confirmado que no se han producido daños materiales ni personales.