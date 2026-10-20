Mundo
20 de octubre de 2026 - 17:40

Sismo de 5,1 grados de magnitud registrado en el archipiélago luso de Azores

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Lisboa, 20 oct (EFE).- Un sismo de 5,1 grados en la escala de Richter fue registrado en la tarde de este martes en la isla de São Miguel, en el archipiélago de las Azores, informó el Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica del archipiélago portugués (Civisa).

Por EFE
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La entidad precisó en un comunicado que el temblor tuvo lugar a las 18:07 (hora local), con epicentro a unos 39 km al oeste de Ginetes, en la isla de São Miguel.

Según la información disponible hasta el momento, el terremoto se sintió con una intensidad máxima de V/VI (escala de Mercalli modificada) en el municipio de Ponta Delgada.

El seísmo también se sintió con intensidad V en los municipios de Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo y Povoação; con intensidad IV/V en el municipio de Nordeste; con intensidad IV en los municipios de Angra do Heroísmo y Praia da Vitória (isla de Terceira); y con intensidad III en Vila do Porto (isla de Santa María).

Las autoridades han confirmado que no se han producido daños materiales ni personales.