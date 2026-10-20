Subsecretario de EEUU regresa durante su visita a Paraguay a escuela donde estudió de niño

Landau sostuvo un encuentro con maestros y alumnos del American School of Asunción, donde estudió entre los 8 y 13 años, según un hilo de mensajes difundidos por la Embajada de Estados Unidos en X.

"Un encuentro muy especial que refleja su conexión personal con Paraguay como exalumno del ASA y la relación especial entre la Embajada y el ASA", resaltó la legación.

Fue esta visita el segundo punto de encuentro del funcionario con sus recuerdos de este país, ya que el lunes recorrió con nostalgia el predio donde funciona la embajada estadounidense en Asunción, un moderno edificio que se erigió donde se encontraba la antigua sede diplomática.

"Durante cinco años de mi vida (entre los 8 y los 13 años), mi domicilio fue la Avenida Mariscal López 1776, sede de la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Paraguay. Fue muy emotivo regresar hoy a esa dirección en mi calidad de Vicesecretario de Estado", publicó en su cuenta Landau.

También dijo sentirse conmovido por haber recibido "un pequeño fragmento de piedra de la escalera original de la embajada", por donde, aseguró, su padre "subía casi todos los días camino a su trabajo durante esos cinco años".

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El pasado 17 de octubre, dos días antes de comenzar su visita, Landau dijo en X que el viaje a Paraguay tendría "una profunda resonancia personal" y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la oportunidad de avanzar en los objetivos diplomáticos de su país "en una parte del mundo que forma parte del tejido" de su propia vida.

Este martes, Landau concentró su agenda en rendir "homenaje a la historia de valentía, lucha y resiliencia del pueblo paraguayo" al depositar una ofrenda floral a los héroes de Paraguay, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional.

De igual forma, recorrió el microcentro de Asunción, donde visitó la Casa de la Independencia, la Catedral Metropolitana y otros sitios emblemáticos de la capital, según las imágenes difundidas por la Embajada, en las que también se observa a Landau conversando con vendedores de la zona.

Además, hizo una visita a la oficina del Cuerpo de Paz, de la que es director interino a nivel mundial, y conversó con los 167 voluntarios sobre sus proyectos en Paraguay, que, según la representación de EE. UU., ha recibido desde 1967 a cerca de 5.500 voluntarios de esta agencia federal independiente.

El funcionario, que viaja junto al secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, se desplazará posteriormente a Argentina, segunda y última escala de su gira.