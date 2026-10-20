Un ciberataque expone correos electrónicos de ultraderechista Alternativa para Alemania

Según confirmó AfD a EFE este martes, "en septiembre de 2026 se produjo un ataque informático contra un proveedor de servicios de alojamiento web de nuestro partido, en el que, al parecer, se copiaron ilegalmente partes de unos pocos buzones de correo electrónico".

El partido precisó que "la mayoría de los buzones" cuyo contenido fue jaqueado "llevaban años sin utilizarse", aunque el medio digital especializado en ciberseguridad International Cyber Digest informó en su cuenta de X de que 421.179 correos electrónicos del partido habrían quedado expuestos en el ataque.

Según recogió el diario Bild, entre los remitentes de los correos figuran destacados políticos de AfD como la copresidenta de la formación y candidata a canciller en las elecciones generales de 2025, Alice Weidel.

Entre los remitentes también figura Leif-Erik Holm, quien ganó el pasado 20 de septiembre las elecciones regionales al frente del partido de ultraderecha en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania.

"Este ataque se detectó y se detuvo rápidamente, y posteriormente se informó a todos los usuarios al respecto. Los buzones de correo actuales de la organización federal de AfD no se han visto afectados", precisaron las fuentes consultadas de AfD, que indicaron que hay una investigación abierta.

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"Sólo se podrá ofrecer una primera valoración al respecto una vez concluida dicha investigación", abundaron desde AfD.

El diario Bild, que tuvo acceso a algunos de los correos electrónicos filtrados, informó de que el contenido filtrado "incluye una foto del documento de identidad del vicepresidente del grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag, Markus Frohnmaier", además de "fotos de otros documentos de identidad, facturas, extractos bancarios, certificados".

Entre los documentos que pudo ver ese periódico también figuran "solicitudes de afiliación y listas de miembros de las asociaciones locales de AfD" en el estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia, región germana en la que el partido de ultraderecha cuenta con su mayor número de afiliados.

Según datos de 2025 de AfD, allí cuenta con 10.021 afiliados, lo que convierte a esa agrupación regional en la mayor del partido en Alemania, seguida por la del estado federado de Baden-Würtemberg, en el suroeste germano, con casi 9.000 según estimaciones de 2025.