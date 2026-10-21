Al menos 10 muertos y 36 heridos al volcar un autobús en una autopista de Pakistán

El autobús, que circulaba a gran velocidad, según las autoridades, se dirigía de Karachi a Dera Ghazi Khan cuando se produjo el accidente en el distrito de Rajanpur. Momentos después, los equipos de rescate asistieron a los heridos y trasladaron los cuerpos de los fallecidos a un hospital cercano.

El Servicio de Rescate 1122 informó en un comunicado de que 10 ambulancias y 30 rescatistas participaron en la operación, y especificó que 13 de los heridos sufrieron daños leves y otros 23 fueron trasladados a centros médicos.

A causa de la tragedia se declaró el estado de emergencia en el Hospital de Rajanpur y en otros hospitales de la zona.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ordenó tomar medidas inmediatas contra los responsables del accidente.

Por su parte, la jefa de Gobierno de Punyab, Maryam Nawaz, transmitió sus condolencias a las familias de los fallecidos e instó a los funcionarios a garantizar la mejor atención médica posible a los heridos.

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El incidente se produce un día después de que otras cinco personas murieran cuando un coche que circulaba a gran velocidad chocó contra una mediana en Multan, en la provincia sureña de Punyab.

En Pakistán, los accidentes de tráfico son frecuentes en carreteras y autopistas, a menudo debido al exceso de velocidad, la conducción temeraria, la fatiga del conductor y el mal estado de los vehículos. El deterioro de las carreteras también contribuye a estos incidentes.