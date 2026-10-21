Al menos tres civiles mueren en un ataque ucraniano contra la anexionada Lugansk

"En el municipio de Novoaydar un dron enemigo atacó un auto de servicio de Luganskgaz, una sucursal de Chernomorneftegaz, hiriendo a un trabajador. Los médicos intentaron salvarlo hasta el último momento, pero no fue posible", escribió en Telegram el líder prorruso de la autoproclamada república popular de Lugansk, Leonid Pásechnik.

Además, dos personas fallecieron en otro automóvil alcanzado por un dron ucraniano, indicó.

"El enemigo ataca edificios, camiones e infraestructura en Krasni Luch, Lisichansk, Pervomáisk, en los municipios de Starobelsk, Perevalsk, Novopskov", afirmó.

Entre los edificios afectados se encuentra la compañía telefónica de Lugansk, indicó por su parte el Ministerio de Emergencias ruso.

"En la noche se produjo un ataque de drones al edificio de la compañía telefónica de Lugansk. Las llamas afectaron todo el territorio, desde el primer piso hasta el décimo", destacó.

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Emergencias indicó que el incendio fue sofocado y en estos momentos se llevan a cabo los trabajos para paliar las consecuencias del ataque.