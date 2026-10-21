Alemania aportará hasta 22 millones de euros para proteger la biodiversidad de Colombia

"La restauración ecológica tendrá un papel muy importante. La recuperación de los servicios ecosistémicos, la conservación de los existentes y la maximización de su aprovechamiento forman parte de nuestra agenda de biocomercio, de economía azul, de reconocimiento de los servicios ecosistémicos y de nuestra agenda verde-gris", expresó el ministro de Ambiente colombiano, Fabio Arjona.

Para el funcionario esto es clave para "el crecimiento económico y para vencer uno de los factores que más puede perturbar la conservación, que es la pobreza".

Estos recursos se sumarán a 3,6 millones de euros (unos cuatro millones de dólares) de aportes colombianos, como parte de una iniciativa liderada por el Ministerio de Ambiente y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).

Esta iniciativa financiará entre nueve y 18 proyectos, de los cuales cada uno recibirá entre uno y dos millones de euros (entre 1,1 y 2,2 millones de dólares).

"Estamos aquí ofreciendo nuestra mejor disposición de seguir colaborando con Colombia, que para nosotros es un socio de suma importancia. Nos satisface mucho el camino ya recorrido y vemos con muy buenos augurios lo que tenemos por delante", expresó la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp.

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Los proyectos estarán centrados en los territorios donde se busca ordenar el uso del suelo alrededor del agua e impulsar la economía forestal y de la biodiversidad, así como en territorios como resguardos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes y zonas de reserva campesina.

La primera porción de estos recursos será desembolsada por el Gobierno alemán en el primer semestre del próximo año luego de que se apruebe el manual que establecerá las reglas para seleccionar y ejecutar los proyectos.