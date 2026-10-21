Autoridades de Gaza anuncian que se ha agotado el aceite para generadores de hospitales

La crisis supone el "colapso" y el "deterioro mecánico inmediato" de los generadores que aún funcionan, que operan en "condiciones técnicas y de ingeniería complejas", según un comunicado del ministerio, que advierte de que su parada interrumpiría el suministro eléctrico a "numerosos departamentos vitales y que salvan vidas".

Los hospitales gazatíes necesitan más de 2.500 litros de aceite al mes para mantener en marcha los generadores, que consumen más de lo habitual por las largas horas de funcionamiento y su necesidad urgente de mantenimiento, según el ministerio.

Sanidad recordó que lleva tiempo advirtiendo de que las "soluciones de emergencia", que permiten la entrada de cantidades limitadas de aceite, no dan más margen a los generadores, e instó a "todas las partes implicadas" a intervenir de inmediato para garantizar la entrada de aceite y de piezas de recambio.

Desde el miércoles de la semana pasada no entran en Gaza los camiones comerciales que abastecían los mercados de productos frescos como fruta, verdura o carne. Su entrada depende de la coordinación con el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en la Franja y controla los pasos fronterizos.

El COGAT no ha respondido a la consulta de EFE sobre este asunto, pero aseguró en un comunicado emitido tras el cierre de las fronteras la semana pasada que Gaza está "inundada de ayuda humanitaria y suministros alimentarios".