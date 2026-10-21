Autoridades mexicanas arrestan a presunto líder criminal en Cancún con 1,3 kilos de droga

Autoridades mexicanas arrestan a presunto líder criminal en Cancún con 1,3 kilos de droga

Ciudad de México, 21 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en Cancún, en el estado de Quintana Roo, a Robert Skojo, alias Rob, identificado como presunto líder del grupo delictivo Los Hells Angels, y relacionado con tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada en el estado que se ubica en el sureste del país.