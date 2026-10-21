Ayuso recibe a Milei con "enorme alegría" y le pide ir a la Cumbre Iberoamericana

Durante el encuentro de casi dos horas que mantuvieron Díaz Ayuso y Milei en las instalaciones de la empresa pública Canal de Isabel II, según informaron a EFE fuentes del Gobierno autonómico, ambos dirigentes hicieron un repaso del panorama político internacional y, en concreto, de las situaciones internas de Argentina y España.

Pusieron especial atención a "la problemática de Ceuta por la invasión" o "el papel de las clases medias y el peligro de su deterioro", según las mismas fuentes, en su reunión a puerta cerrada y sin cobertura de los medios de comunicación.

Díaz Ayuso también le transmitió a Milei su preocupación por "las posibles irregularidades" en los censos electorales derivadas de la aplicación de la ley de nietos, que la presidenta madrileña ve como una potencial herramienta de "cirugía electoral".

Por último, las fuentes aseguraron que Milei invitó a Díaz Ayuso a visitar Argentina. La dirigente ya estuvo en el país sudamericano en enero de este año y fue recibida en la Casa Rosada por el presidente.

Tras la reunión, Díaz Ayuso escribió en X: "Es una enorme alegría dar la bienvenida a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza".

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"Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa", agregó la mandataria.

Díaz Ayuso y Milei se saludaron con un abrazo e intercambiaron regalos institucionales, según se puede observar en las imágenes difundidas por la Comunidad de Madrid.

Durante su única jornada de agenda en España -volará a Argentina esta misma noche-, Milei llamó al presidente español, Pedro Sánchez, "delincuente" e "impresentable dictador" y urgió a sacar a los socialistas "a patadas", unos insultos condenados por el Ministerio de Asuntos Exteriores español al calificarlos de "indignos".

Al contrario que en la visita a la Universidad Rey Juan Carlos, donde Milei participó en un acto económico, a las puertas de Canal de Isabel II no se produjeron manifestaciones contra el dirigente, aunque igualmente se desplegó un amplio dispositivo policial.

La primera reunión entre Díaz Ayuso y Milei en la capital tuvo lugar en junio de 2024, cuando la presidenta autonómica concedió al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.