Aznar recibe una condecoración del Congreso colombiano por sus aportes a la democracia

La condecoración fue entregada por el presidente del Senado, Honorio Enríquez, y reconoce a jefes de Estado, presidentes del Congreso y otras personalidades de categoría equivalente por sus obras y aportes a la sociedad y la democracia.

Esa distinción la han recibido recientemente personalidades como el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, o el exembajador de Cuba en Bogotá, Javier Caamaño, entre otras.

Aznar gobernó España entre 1996 y 2004 al frente del conservador Partido Popular (PP). Durante su mandato impulsó reformas económicas y estrechó la relación con Estados Unidos, incluyendo la decisión impopular de apoyar la invasión de Irak en 2003.

Tras abandonar la política, Aznar ha mantenido su actividad pública a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), que preside desde 2004 y que promueve ideas y propuestas conservadoras.

El expresidente se encuentra en Bogotá con motivo de la presentación de su libro 'Orden y libertad' y participó este miércoles en un conversatorio en la Universidad de La Sabana junto al expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022).