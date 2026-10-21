Bolsonaro vincula a Lula con juez señalado por sospechas de corrupción

El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro arremetió contra Lula, a quien llamó "corrupto y ladrón", y lo relacionó con De Moraes, quien es objetivo de frecuentes ataques de la extrema derecha, ya que fue quien instruyó el juicio que llevó a la condena del padre de Flávio a 27 años de cárcel por golpe de Estado.

"Brasil tiene un gobierno 'fake' (falso), no tiene presidente porque Lula comparte el poder con Alexandre de Moraes", afirmó Bolsonaro durante un mitin celebrado en la ciudad de Guarulhos, en la periferia de São Paulo, celebrado a cuatro días de las elecciones.

El mes pasado, el pleno del Tribunal Supremo celebró una audiencia para decidir si autoriza la apertura de una investigación acerca de las relaciones de De Moraes con el banquero Daniel Vorcaro, quien está preso por un fraude financiero, pero la sesión fue aplazada a pedido de otro juez.

En el mitin, Bolsonaro también acusó a Lula de nombrar a "sus amigos" magistrados de la Corte Suprema, aunque De Moraes fue designado para el alto tribunal por el expresidente Michel Temer.

Otros parlamentarios que le antecedieron en el turno de palabra resaltaron que Flávio Bolsonaro, si gana las elecciones, tendrá la oportunidad de nombrar cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, que tiene once miembros.

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Otro punto sobre el que incidió fue la seguridad, sobre lo que afirmó que "Lula quiere luchar con todo el mundo menos con el que roba celulares, contra el narcotraficante o el violador".

En contraste, el candidato del Partido Liberal (PL) propuso ocho años de prisión para los ladrones de teléfonos y castración química para los violadores.

Además, respondió con ironías al desafío que Lula le planteó durante el debate del pasado domingo: poner a disposición de la justicia sus registros telefónicos y bancarios.

Flávio aludió a la condena que llevó a Lula a la cárcel en 2017 y que fue anulada posteriormente: "Se le condenó por corrupción, lavado de dinero y ocultación de patrimonio", afirmó.

"Mi vida es un libro abierto, mi patrimonio se construyó con mucho sudor y trabajo, no como el del hijo de Lula", añadió rechazando el desafío del actual mandatario.

El próximo domingo los brasileños están llamados a las urnas para elegir a quien será su futuro presidente, después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta con el 47 % de los votos frente al 45 % de Lula.

Las encuestas apuntan a una ligera ventaja del candidato del PL, aunque ambos candidatos están técnicamente empatados.