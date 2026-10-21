Bukele advierte con represalias a bandas que secuestraron militares salvadoreños en Haití

"Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño", publicó este miércoles el mandatario en sus redes sociales.

Bukele advirtió a los "jefes de pandillas" que mantienen retenidos a los militares salvadoreños: "entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos".

El mandatario salvadoreño, con amplio respaldo popular por su política de seguridad pero acusado por organismos internacionales de violaciones de los derechos humanos, avisó que sus palabras no deben ser tomadas como "amenazas vacías".

"Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro", subrayó.

De acuerdo con lo publicado por Bukele, los cuatro efectivos de la misión salvadoreña "fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de haber comprado comida en un mercado en la zona".

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Varios miembros de las bandas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe murieron y otros resultaron heridos en enfrentamientos con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) que intenta encontrar a cuatro de sus integrantes, de origen salvadoreño, desaparecidos desde el domingo en la capital haitiana.

Así lo informó la GSF en un comunicado que señala que "continúan las operaciones de búsqueda de cuatro de sus efectivos, originarios de El Salvador", con quienes se perdió contacto tras la emboscada que sufrieron el pasado domingo en la zona de Santo, de la comuna de Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado y fueron emboscados.

La violencia y la inestabilidad política han puesto en duda las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, aplazadas varias veces en los últimos años.

Los comicios estaban fijados para el 13 de diciembre, pero su celebración en esa fecha está en el aire después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazara el inicio de la campaña y anunciara un nuevo calendario que aún no ha publicado.