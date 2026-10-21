Canal de Panamá ingresó 6.600 millones de dólares durante el año fiscal 2026, un 16 % más

Además de ello, la vía también detalló que se contabilizaron durante este año fiscal 13.951 tránsitos, un 4,1 % más con respecto a los 13.404 del año fiscal 2025, empujado por el sector de energía y los portacontenedores.

Ese aumento reafirma su capacidad "para atender la demanda del comercio marítimo mundial, al tiempo que continúa adaptándose a los efectos del fenómeno de El Niño", que provoca una reducción de las lluvias que impacta en la vía interoceánica, la única de agua dulce.

"El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura", dijo la administradora de la vía, Ilya Espino de Marotta, durante la presentación de los resultados.

El Canal de Panamá solo aplicó restricciones en las últimas semanas del año fiscal 2026, al reducir escalonadamente a 32 el número de buques que transitan a diario la vía frente a los 36 habituales debido a la sequía provocada por El Niño.

Sin embargo, el pasado 15 de octubre, la vía interoceánica aumentó a 33 los tránsitos diarios, uno más que los que había hasta ahora, tras una mejora en el régimen de lluvias que decayó por El Niño; unas medidas ligeras en comparación a las aplicadas durante 2023 y 2024 por la grave sequía que llegó a rebajar los tránsitos hasta 22.

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También, durante el último año fiscal se alcanzaron 521 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que supone un incremento de 6,5% frente a los 489,2 millones de toneladas CP/SUAB durante el mismo período del año anterior.

Ese aumento de las toneladas estuvo marcado por los tránsitos a través de las esclusas Neopanamax, la ampliación operativa desde junio de 2016 que acoge naves con más del triple de carga que las centenarias esclusas panamax, al aportar el 52,2 % del tonelaje total y un incremento del 8,2 %.

El Canal de Panamá une 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Sus principales clientes son EE.UU. China y Japón.