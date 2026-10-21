Canciller iraní afirma que su país y EE.UU. continúan sus negociaciones "sin interrupción"

"Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Catar, continúan sin interrupción", declaró Araqchí, durante una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, recoge este miércoles la agencia pública iraní IRNA.

Irán propuso en septiembre el denominado plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz, que exige el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones al petróleo iraní, el cese de la guerra en todos los frentes y la liberación de los fondos de Teherán congelados en el extranjero, entre otras medidas, para acceder a reabrir el paso marítimo.

"El sexto día de este período, el estrecho de Ormuz debía estar completamente abierto. Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más", apuntó el jefe de la diplomacia de la república islámica.

Araqchí, quien evitó entrar en detalles sobre las propuestas estadounidenses, señaló que una vez se cumplan todas las cláusulas de este pacto Irán está abierto a iniciar negociaciones sobre otros asuntos, sin especificar.

"En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo", remarcó el diplomático.

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En la víspera, el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, llegó a Teherán en un intento por relanzar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, en las que Pakistán ejerce de mediador.

La visita de Munir se produce después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmara este martes que la respuesta de Washington al plan de siete días de Irán para poner fin al conflicto fue "insuficiente e incompleta".

Pakistán es uno de los principales intermediarios entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz, donde las fuerzas iraníes continúan atacando buques que intentan atravesarlo, mientras Washington trata de mantener abierta esta vía estratégica para la navegación de petroleros.