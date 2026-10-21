Cinco claves para entender la histórica oferta de salida a bolsa de Jio en la India

Durante esta etapa, que permanecerá abierta hasta el viernes, los inversores presentan sus órdenes de compra y las acciones todavía no cotizan en el mercado. Tras su adjudicación, el proceso de salida a bolsa culminará el 28 de octubre, cuando los títulos de Jio comiencen a negociarse en las bolsas NSE y BSE.

Estas son cinco claves para entender tanto la operación como el perfil de una compañía que cuenta con más de 500 millones de abonados, además de qué están valorando los inversores:

Jio ofrece hasta 270 millones de acciones nuevas por entre 1.065 y 1.119 rupias cada una (unos 11,2 y 11,8 dólares), según el folleto presentado ante el regulador bursátil indio, SEBI. En la parte alta del rango puede captar unos 3.200 millones de dólares, superando los cerca de 2.940 millones recaudados por Hyundai Motor India en 2024.

Tras cerrarse la OPI, Jio entrará en los dos principales índices del país (NSE y BSE) la próxima semana.

Jio irrumpió en 2016 con llamadas gratuitas y datos a bajo precio, una estrategia que desencadenó una guerra de tarifas y aceleró el acceso al internet móvil en la India.

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Una década después cuenta con unos 533 millones de abonados y transporta cerca del 60 % del tráfico de datos móviles del país, según cifras de la compañía.

Jio Platforms agrupa además negocios de banda ancha, servicios digitales, nube e inteligencia artificial.

Jio forma parte del conglomerado Reliance Industries, controlado por Mukesh Ambani. Entre sus accionistas figuran Meta y Google, que entraron en la compañía durante una gran ronda de inversiones internacionales en 2020.

Ningún accionista actual vende títulos en esta operación, sino que las 270 millones de acciones son nuevas, por lo que el dinero captado entra directamente en Jio y no sirve para que sus propietarios hagan caja, según el folleto de la oferta.

En el extremo superior del precio, Jio queda valorada en unos 10,3 billones de rupias, alrededor de 109.000 millones de dólares. Medios especializados calculan que esa valoración equivale aproximadamente a 34 veces sus beneficios, frente a unas 39 veces para Bharti Airtel, su principal rival cotizado.

Pese a sus ambiciones en inteligencia artificial y servicios digitales, el negocio sigue dependiendo ampliamente de las telecomunicaciones. Reliance Jio Infocomm generó el 87,74 % de los ingresos operativos consolidados y el 93,76 % del beneficio neto de Jio Platforms en el último ejercicio, según datos del folleto.

Los inversores institucionales impulsaron la rápida cobertura de la oferta. Hacia las 10.34 hora local habían solicitado 3,25 veces las acciones reservadas para ellos, mientras el conjunto de la OPI estaba cubierto 1,01 veces, según datos bursátiles recogidos por Business Standard.

Jio adjudicó el lunes acciones por unos 81.100 millones de rupias (unos 857 millones de dólares) a 212 inversores ancla. Ese tramo recibió órdenes superiores a 2,5 billones de rupias (unos 26.400 millones de dólares), más de treinta veces la cantidad disponible, según Business Standard, que citó el documento bursátil y a banqueros involucrados en la operación.