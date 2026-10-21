Concluye reunión entre Putin y Witkoff en San Petersburgo tras tres horas de negociación

"La reunión ha acabado", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a las 15.00 hora local (12.00 GMT).

Previamente, los medios informaron de que el encuentro había comenzado a las 11.55 en punto (8.55 GMT).

Al comienzo de la reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Witkoff destacó la importancia de dichos contactos "con el fin de abordar los próximos pasos para un arreglo" del conflicto.

"Podrían ser representantes de grupos técnicos, especialistas, que abordarían en detalle estas cuestiones", señaló.

El enviado del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que las consultas mantenidas el martes en la capital noruega, Oslo, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, fueron productivas y que se han creado "las bases" para un cese definitivo de los combates.

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Para ello, dijo haber llegado a la antigua capital zarista con "algunos documentos en los que se desglosan algunas posturas para lograr un arreglo pacífico al conflicto ruso-ucraniano"

"Me gustaría pedirle, señor presidente, que mire y estudie estos documentos un poco más tarde", insistió Witkoff.

El emisario de la Casa Blanca tiene previsto volar seguidamente a Oslo para informar a los aliados europeos sobre el resultado de sus consultas con Putin.

Por su parte, el portavoz de Putin dijo hoy a los medios que el jefe del Kremlin estudiaría las propuestas traídas por Witkoff. "Por supuesto, el presidente estudiará todas estas propuestas. Y luego veremos", declaró Peskov.

Agregó que "mucho depende, por supuesto, de los ucranianos, de su verdadera voluntad de buscar una solución pacífica".

La anterior reunión entre Putin y Witkoff, en la que también estuvo presente el yerno de Trump, Jared Kushner, se celebró a comienzos de septiembre en Moscú.

Éste ha sido el noveno encuentro entre el líder ruso y el enviado estadounidense, de los que dos tuvieron lugar en San Petersburgo.