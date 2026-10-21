Corea del Sur y la OMS adoptan una declaración conjunta para el uso de la IA en la sanidad

La iniciativa supone un "nuevo hito para la salud global" y llama a la solidaridad internacional para garantizar que los beneficios de la innovación en IA se distribuyan equitativamente entre toda la humanidad, señaló el Ministerio de Salud surcoreano en un comunicado.

La declaración fue presentada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la ministra surcoreana de Salud, Jeong Eun-kyeong, durante la inauguración de la 'World Bio Summit 2026', un evento de dos días organizado por Naciones Unidas y el Gobierno surcoreano.

El compromiso propone reforzar la formación del personal sanitario y establecer mecanismos de supervisión proporcionales a los riesgos del uso de la IA, además de aprovechar esta tecnología para detectar crisis de salud pública y fortalecer la ciberseguridad y la bioseguridad, dijo el ministerio.

También contempla ampliar la investigación conjunta, las inversiones en desarrollo tecnológico e infraestructuras y las capacidades para utilizar datos, dando prioridad a necesidades médicas desatendidas.

El jefe de la OMS subrayó que la innovación sanitaria solo adquiere verdadero valor cuando reduce las desigualdades entre países y garantiza un acceso equitativo y expresó su voluntad de mantener una estrecha cooperación con el Gobierno surcoreano para extender los beneficios de la IA a toda la humanidad, según el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La declaración fue presentada apenas dos días después de que el jefe del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, respaldara la visión 'IA para todos' y la orientación política para lograr una 'sociedad básica global de IA' de Corea del Sur, que buscan extender el acceso a la IA y distribuir sus beneficios, durante una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en Seúl.

Tedros también se reunirá este miércoles con Lee, en lo que supone la primera visita de un director general de la OMS en 11 años, según el comunicado.