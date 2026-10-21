Cuba rechaza de "manera categórica" que EE.UU. lo involucre en el conflicto en Ucrania

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de La Habana aseguró que "Cuba no forma parte de este conflicto, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país".

Así mismo, la cancillería cubana consideró que las acusaciones del gobierno de EE.UU. a la isla tienen "el objetivo de confundir y desinformar a la comunidad internacional".

"Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos, mediante el diálogo y las negociaciones, incluido el caso de Ucrania, con apego al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas", sostuvo el comunicado.

La declaración recalcó que "ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquiera de las partes de este conflicto, cuentan con el estímulo, el apoyo o el consentimiento de ninguna institución estatal o gubernamental cubana".

"En su inmensa mayoría, el reclutamiento de estos ciudadanos cubanos, al igual que el de muchas otras nacionalidades, se realizó desde el extranjero", añade el escrito.

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La Cancillería señaló que "a diferencia de los EE.UU., Cuba tiene un historial limpio en materia de lucha contra el grave flagelo del mercenarismo, frente al que existe en el país una política de tolerancia cero".

"Cuba procesa y sanciona penalmente el mercenarismo conforme a lo establecido en su legislación nacional y sus obligaciones internacionales", subraya el texto.

En ese sentido cita que "desde 2023, se han investigado 17 expedientes de fase preparatoria por el delito de mercenarismo, con 49 imputados" y que "43 de ellos fueron presentados al Tribunal en 12 procesos, con solicitudes de sanciones entre 5 y 16 años de privación de libertad".

Además, refiere que "en cinco casos con seis imputados, la Fiscalía General de la República decidió no ejercer la acción penal y dispuso el sobreseimiento de los mismos por no haberse probado su intervención en dicho delito".

Según el informe, "se han celebrado hasta la fecha diez juicios orales y se mantienen otros dos pendientes" y agrega que "los acusados fueron sancionados en correspondencia con las solicitudes de la Fiscalía".