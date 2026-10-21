Defensa Civil de Perú alerta de lluvias, nieve y granizo en el centro y sur del país

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados de lluvia o llovizna cercanos a los 2 milímetros por día en la costa de Lima e Ica, alrededor de 2,5 milímetros por día en la costa de Arequipa y valores próximos a 3 milímetros por día para Moquegua, indicó el INDECI en un comunicado de prensa.

También, agregó que este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento y se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral.

Ante el anuncio, INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, dirigir a la población a zonas seguras ante la posibilidad de deslizamientos, y a verificar la disponibilidad de centros de salud.

También recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

Precisamente, este martes, la ciudad norteña de Piura sufrió una lluvia intensa que inundó varias urbanizaciones de la ciudad de la costa norte del país, como se había pronosticado por el fenómeno de El Niño, y movilizó a personal del Ejército para evacuar el agua estancada con el uso de motobombas.

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El jueves pasado, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió que el fenómeno de El Niño "va a ser realmente dramático" para su país, porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en el territorio peruano.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú informó el último viernes que el actual episodio climático, consistente en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial, tendrá en las costas de Perú una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, cuando irá disminuyendo progresivamente hasta mediados del próximo año.