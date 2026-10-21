Delcy Rodríguez pide al papa canonizar a religiosa y beatificar a un monseñor de Venezuela

"El pasado 11 de octubre envié una carta a su santidad el papa León XIV para expresarle el anhelo del pueblo venezolano por la canonización de la madre María de San José y reiterar nuestro respaldo a la causa de beatificación de monseñor Salvador Montes de Oca", dijo la mandataria en un mensaje en X, que acompañó con una foto en la que se lee el texto íntegro de la misiva.

La madre María de San José se convirtió en la primera beata venezolana, luego de que en mayo de 1995 el papa Juan Pablo II aprobara como un milagro la curación de la invalidez de la hermana Teresa Silva.

La causa por su beatificación y canonización la promueven las Hermanas Agustinas Recoletas, una congregación de la cual la madre fue cofundadora.

"De igual manera, acompañamos la causa de beatificación de monseñor Salvador Montes de Oca, siervo de Dios desde 2016, quien sufrió el destierro en 1929 por enfrentar la dictadura de Juan Vicente Gómez y encontró el martirio en Italia, a manos de miembros de las SS nazis, el 6 de septiembre de 1944, dejando un testimonio de fe y defensa de la dignidad humana", añadió Rodríguez.

Los milagros para estas canonizaciones fueron aprobados por el papa Francisco antes de su fallecimiento.

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La solicitud llega un año después de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos.

Rodríguez dijo hoy que también agradeció al papa por "la solidaridad de Cáritas y de la Iglesia Católica con las familias afectadas por el doble terremoto del 24 de junio de 2026, así como su invaluable labor en la educación, la salud y el acompañamiento espiritual de los venezolanos".