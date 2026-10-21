Detención preventiva para colombiano arrestado en República Dominicana con 600.000 dólares

El detenido, identificado como Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, será recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, cerca de Santo Domingo, mientras avanza la investigación, informó el Ministerio Público, que lo acusa de lavado de activos, contrabando y violación de la ley de aduanas.
Ossa Ospina fue detenido en flagrancia el pasado 3 de septiembre cuando intentaba viajar a Panamá llevando consigo 600.700 dólares sin declarar.
El colombiano, según consta en el formulario de declaración de aduanas, había ingresado a República Dominicana el mismo día de los hechos en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín (Colombia).