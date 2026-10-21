Mundo
21 de octubre de 2026 - 22:10

Detención preventiva para colombiano arrestado en República Dominicana con 600.000 dólares

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Santo Domingo, 21 oct (EFE).- La Justicia dominicana ordenó este miércoles un mes de detención preventiva contra un colombiano que fue arrestado cuando se disponía a salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, de Santo Domingo, con más de 600.000 dólares sin declarar.

Por EFE
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El detenido, identificado como Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, será recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, cerca de Santo Domingo, mientras avanza la investigación, informó el Ministerio Público, que lo acusa de lavado de activos, contrabando y violación de la ley de aduanas.

Ossa Ospina fue detenido en flagrancia el pasado 3 de septiembre cuando intentaba viajar a Panamá llevando consigo 600.700 dólares sin declarar.

El colombiano, según consta en el formulario de declaración de aduanas, había ingresado a República Dominicana el mismo día de los hechos en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín (Colombia).