Detención preventiva para colombiano arrestado en República Dominicana con 600.000 dólares

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- La Justicia dominicana ordenó este miércoles un mes de detención preventiva contra un colombiano que fue arrestado cuando se disponía a salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, de Santo Domingo, con más de 600.000 dólares sin declarar.

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