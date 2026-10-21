Detenido el presunto autor del asesinato machista de una mujer guatemalteca en Madrid

Detenido el presunto autor del asesinato machista de una mujer guatemalteca en Madrid

Madrid, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional española detuvo a un hombre de 59 años y nacionalidad española como presunto autor del asesinato machista de su pareja, una mujer de 52 años y origen guatemalteco, a la que asestó este martes cinco puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel.