Detienen en Colombia a ocho personas pedidas en extradición por EEUU por narcotráfico

Siete de estas personas fueron detenidas en operaciones realizadas en Bogotá y Barranquilla y en los municipios de Cajicá (centro) y Maicao (norte), detalló la Fiscalía en un comunicado.

"Una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye a estas personas la circulación, ocultamiento y legitimización de los recursos ilícitos, a través de la implementación de mecanismos financieros como el uso de 'token', transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas", agregó la información.

La octava persona, por su parte, fue detenida en Barranquilla y está pedida en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de hacer parte de una red dedicada al lavado de activos del narcotráfico a través de transacciones con criptomonedas.

"Según la investigación adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), este hombre habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018", señaló la Fiscalía.

Las autoridades estadounidenses, según la Fiscalía, investigan si esta persona llevaba a cabo una "presunta actividad criminal sostenida y dirigida desde la costa Caribe colombiana".

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Hace una semana, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó que en 67 días que llevaba en el cargo había firmado "131 procesos de extradición", una "herramienta fundamental de cooperación internacional".

"Durante demasiado tiempo, criminales nacionales y extranjeros creyeron que podían hacer de nuestro país su escondite, actuar con impunidad y burlarse de la justicia", expresó entonces el mandatario.