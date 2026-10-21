Dinamarca apoya crédito a la firma ucraniana Fire Point para producir combustible de misil

El préstamo a la filial danesa de Fire Point se canalizará a través del Fondo para las Exportaciones e Inversiones (EIFO) y la medida se justifica porque la guerra en Ucrania impide a la compañía "acceder a un préstamo en condiciones normales en Dinamarca", según un comunicado oficial.

Dinamarca había anunciado en septiembre del año pasado que Fire Point produciría combustible para misiles de largo en alcance en Vojens (sur), convirtiéndose en la primera industria de defensa ucraniana que operaría directamente en un país de la OTAN.

Las obras de construcción comenzaron tres meses después y estaba previsto que la producción se iniciase a finales de 2026, pero en agosto pasado la filial danesa anunció una demora de un año aludiendo a retrasos en la finalización de la fábrica.

"Es decisivo para la lucha de Ucrania que el país tenga más acceso a material de defensa crítico y tecnología procedente de cadenas de suministro seguras, porque cuando su industria de defensa se establece fuera de Ucrania, se protege más la producción de los ataques rusos", señaló en el comunicado el ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus.