EE.UU. evacúa tropas de Oriente Medio ante riesgo de escalada con Irán, según NBC

EE.UU. evacúa tropas de Oriente Medio ante riesgo de escalada con Irán, según NBC

Washington, 21 oct (EFE).- Estados Unidos está retirando tropas de algunas de sus posiciones en Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada de las hostilidades en la región, según informó este miércoles el medio NBC News, que cita a fuentes conocedoras de los movimientos.