EEUU subraya, tras el veto a Ada Colau, que un visado "es un privilegio, no un derecho"

"Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio, el Departamento de Estado prioriza los intereses de Estados Unidos en nuestro proceso de visados. Como ha señalado el secretario Rubio: 'un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho'", explicó en un mensaje remitido a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Según el entorno de Colau, Estados Unidos ha impedido a la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio viajar a Puerto Rico para acudir a un encuentro municipalista que se celebra el 3 y 4 de noviembre.

Su equipo vincula la decisión a "motivos ideológicos" al explicar que durante la entrevista que se le realizó para la solicitud de visado se le preguntó por su activismo propalestino.

"Evaluamos cada solicitud de visado de manera individual, tras un análisis riguroso y una verificación exhaustiva, para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense", añade el texto enviado por el portavoz del Departamento de Estado, que no suele comentar casos específicos cuando se trata de visados.

Colau participó en la flotilla Global Sumud, que en 2025 trató de romper el cerco israelí para brindar ayuda humanitaria a Gaza y que el Departamento de Estado ha calificado como "una iniciativa a favor" del grupo islamista palestino Hamás que "busca socavar" el plan de paz promovido por Donald Trump para la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estados Unidos explorará el uso de los mecanismos disponibles para imponer consecuencias a quienes brinden apoyo a esta flotilla pro-Hamás, y respalda las acciones legales que sus aliados emprendan al respecto", aseguró en un comunicado publicado el pasado abril el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.