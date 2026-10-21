El bono francés a 10 años supera el 5 % y enciende las alarmas sobre su sostenibilidad

Los mercados han castigado la inestabilidad en Francia, agravada tras un fin de semana plagado de episodios de violencia urbana en los que las fuerzas del orden francesas se vieron, por momentos, desbordadas.

Mientras que se esperan nuevas manifestaciones en toda Francia el próximo domingo, los inversores también se muestran circunspectos ante el proyecto de presupuestos para 2027 del Ejecutivo de Emmanuel Macron, que carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y debe encarar difíciles negociaciones con la oposición (izquierda y ultraderecha).

Asimismo, Francia afronta unos costes de financiación muy superiores a los de Alemania, la referencia de mayor solvencia crediticia de la eurozona. El rendimiento del bono alemán a diez años se situaba en el 3,41 % a esa misma hora.

La brecha entre ambos rendimientos -la prima de riesgo francesa y la alemana- se encuentra en su nivel más elevado desde 2011, un termómetro de la desconfianza del mercado hacia la segunda mayor economía de la zona euro.

Este castigo de los inversores a la deuda gala a diez años tiene lugar en el mercado secundario, donde se negocian los títulos ya emitidos. En cualquier caso, ese 5 % encarecerá de forma directa el precio que el Tesoro francés deberá ofrecer en sus próximas emisiones públicas.

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Con una elevada deuda pública del 119 % del PIB, un déficit esperado del 5,4 % y un crecimiento previsto para 2026 de apenas el 0,7 % -según las proyecciones gubernamentales-, financiarse en torno al 5 % disparará la factura que el Estado dedica exclusivamente al pago de intereses de la deuda.

En 2026, París destinará casi 80.000 millones de euros a retribuir a sus acreedores, una suma equivalente al presupuesto del Ministerio de Educación y muy superior al gasto del Ministerio de Defensa.

En una comparecencia celebrada el martes en el Senado, el director general de la Agencia France Trésor (AFT), Antoine Deruennes, abordó la estrategia de financiación de la deuda pública y buscó calmar a los parlamentarios, si bien admitió la complejidad del horizonte financiero.

"Nos financiamos muy bien, y es una realidad, ya que tenemos muy buenas tasas de suscripción y llevamos un 92 % de avance en el programa de financiación, pero la situación de las finanzas públicas tal como la conocemos hoy, y en perspectiva, hace que nos financiemos más caro que los demás", indicó el alto funcionario.

La alerta sobre la deuda francesa se produce en una semana en la que una de las tres grandes agencias de calificación de riesgos estadounidenses, Moody's, se pronunciará sobre la situación financiera de Francia, en un esperado informe que se publicará este viernes tras el cierre de los mercados en Wall Street.

De producirse una rebaja, la solvencia gala caería al peldaño más alto del grado medio superior (A1) y seguiría los pasos de las otras dos grandes firmas del sector: Fitch y Standard & Poor's (esta última volverá a evaluar a Francia el 27 de noviembre próximo).

Las notas que asignan estas firmas constituyen una guía fundamental para los grandes inversores institucionales, incluidos Estados, fondos de pensiones y aseguradoras, ya que muchos de ellos tienen por mandato estatutario invertir únicamente en deuda con las máximas calificaciones crediticias.