El candidato demócrata Brad Lander denuncia haber sido detenido por Israel en Cisjordania

"He sido detenido por el IDF, junto con un grupo de rabinos y voluntarios. Simplemente estábamos recolectando aceitunas en un olivar cerca de Nehalim en Cisjordania", dice en un mensaje en su cuenta de X en el que no detalla durante cuánto tiempo fue arrestado y que acompaña de una foto en el interior de un autobús en la que se ve a soldados israelíes dentro.

Lander afirma que "la ocupación es un crimen según el derecho internacional" y añade que "recolectar aceitunas no es un crimen según ninguna ley".

El candidato anunció este martes que se encuentra en Cisjordania desde hace una semana dentro de la iniciativa Proteger la Cosecha, que "reúne a personas de todo el mundo para ayudar a los agricultores palestinos a recolectar aceitunas, frente al terrorismo de los colonos, el cual cuenta con el aval del Estado (israelí)".

"Nuestros objetivos en este viaje son ayudar a proteger la cosecha de aceitunas y arrojar luz sobre la realidad de la ocupación. Buscamos asegurar que la solidaridad internacional trascienda la mera recolección y se convierta en un compromiso sostenido para proteger a las comunidades palestinas frente a la violencia de los colonos", decía en su mensaje.

Consultado por EFE, el Ejército israelí aseguró que publicará un comunicado sobre Lander a lo largo del día.

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La ONG Amnistía Internacional denunció este martes que la cosecha de la aceituna, de la que viven miles de familias palestinas, se ha convertido en "una temporada de horror" entre los ataques de colonos, que agreden, queman olivos y roban las cosechas, y las restricciones del Ejército israelí para acceder a los campos.

El pasado viernes, decenas de colonos encapuchados atacaron a pedradas a agricultores cerca de Abu Falah, al noreste de Ramala (centro de Cisjordania), y dieron una paliza a la fotógrafa Heidi Levine, que cubría la cosecha para The Washington Post y acabó en el hospital.

La Policía israelí detuvo a diez sospechosos por esa agresión, que se repitió al día siguiente en la cercana Taybeh, donde otro grupo de colonos atacó a una delegación de diplomáticos belgas, franceses y polacos.