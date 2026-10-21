El chavismo se solidariza con Raúl Castro tras orden de arresto de Estados Unidos

"Esta maniobra intimidatoria con un líder histórico de 95 años, además de carecer de elementos jurídicos reales, atenta contra los principios elementales del derecho internacional y busca horadar la soberanía de la República de Cuba", señaló la formación en un comunicado publicado en su página web.

El PSUV aseguró que esta acción se suma al recrudecimiento del bloqueo económico y la política de "asfixia material" que desde enero de este año se aplica al pueblo cubano, lo cual "reclama de la acción urgente y conjunta de las naciones latinoamericanas y caribeñas en demanda del cese inmediata del cerco a la isla".

El partido chavista reiteró su llamado a respetar la soberanía de Cuba y el derecho de su pueblo a su independencia y libre autodeterminación.

El lunes, la Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de EE.UU. de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

La orden fue emitida después de que el fiscal general del estado, James Uthmeier, ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro en el ataque en el que murieron cuatro personas, cuando entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

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Raúl Castro, de 95 años y retirado de la vida política aunque todavía con voz y voto en las "decisiones estratégicas del país", según el propio Gobierno cubano, también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal de EE.UU. por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses .

Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.