El Constitucional español rechaza el recurso del Defensor del Pueblo por ley de nietos

Fuentes jurídicas informaron a EFE de que la corte de garantías rehusó tramitar el recurso de amparo por una mayoría de 10 votos en contra, con dos favor de la admisión.

La decisión se basa en que aún no se ha agotado la jurisdicción ordinaria, dado que el TS dio un plazo a los afectados por la suspensión cautelar del derecho a voto para personarse y formular alegaciones en contra, que termina este jueves.

Es decir, la mayoría de magistrados del Constitucional entiende que no se puede intervenir en este momento ya que es un procedimiento en curso en el Supremo.

El Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, había solicitado medidas cautelarísimas para que los afectados puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

A primeros de septiembre, el TS dejó en suspenso provisionalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (votantes españoles en el extranjero) hasta que los consulados acreditasen que los nacionalizados por esa vía cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas y otras.

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La ley de nietos es en realidad una disposición de la Ley de Memoria Democrática (2022), que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó posteriormente una instrucción que "presume" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

De este modo, no hacía falta probar el exilio mediante documentos para acogerse a la 'ley de nietos'.

El movimiento político Iustitia Europa y el partido de extrema derecha Vox recurrieron esa instrucción y el TS dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados, unos 163.000 casos.