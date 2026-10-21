Mundo
21 de octubre de 2026 - 16:05

El secretario general de OEA conversa sobre Nicaragua con excanciller dominicano Álvarez

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, recibió este miércoles en Washington al excanciller dominicano Roberto Álvarez, con quien discutió "temas clave" de la democracia en la región como la situación en Nicaragua.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se trató de una "reunión constructiva" en la que intercambiaron opiniones sobre Nicaragua, país que no tiene relaciones diplomáticas con la República Dominicana y cuya situación sigue bajo observación por parte de los Estados miembros de la OEA, indicó Ramdin en su cuenta de X.

Ramdin reafirmó su disposición a apoyar los esfuerzos en Nicaragua de los países que conforman la OEA, agregó el secretario general de la OEA.

Asimismo, discutieron acerca de las elecciones en América Latina y la importancia de un "compromiso regional continuo" con la democracia.

El secretario general valoró la perspectiva y "compromiso" de Álvarez, quien fue canciller de República Dominicana durante seis años (2020-2026), con el futuro del continente.

Por su parte, Álvarez agradeció a Ramdin la "grata y productiva conversación sobre la democracia en las Américas".

"Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. Cuenta con mi amistad y mi disposición a seguir aportando", manifestó Álvarez en su cuenta de X.

El pasado 2 de octubre, la República Dominicana anunció el cierre de su embajada en Nicaragua mientras "persistan las condiciones" que afectan al ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país centroamericano.

Esta decisión se produjo después de que el 9 de septiembre la Cancillería dominicana anunciara que Nicaragua tomó la decisión de cerrar su embajada en Santo Domingo.

En julio de este año, siendo Álvarez canciller, el Gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora en Managua "ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano".