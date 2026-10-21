El tifón Champi avanza hacia el sur de Japón y pone en alerta a las islas de Okinawa

Según los últimos datos de la JMA, el tifón se encuentra hoy al sureste de Taiwán y se espera que entre el viernes y el sábado pase junto a las islas Sakishima, en el extremo sur de Japón.

El tifón, que la JMA describe como "violento" y "grande", se mueve en dirección noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora, con rachas de viento máximas de hasta 270 kilómetros por hora.

Según la cadena pública de televisión japonesa NHK, en las islas Sakishima se han registrado ya este jueves vientos de hasta 93 kilómetros por hora, y se espera que a lo largo del día alcancen los 126 kilómetros por hora.

En su página web, la JMA publicó alertas por oleaje para varias localidades de Okinawa. Según la agencia, se espera que las olas alcancen los 11 metros de altura en algunas de las islas más cercanas a Taiwán a lo largo del viernes.

La agencia meteorológica japonesa alertó además de que el tifón podría virar y dirigirse a partir del lunes hacia la isla de Kyushu, en el sur de Japón, y hacia Corea del Sur, aunque la trayectoria aún puede variar.

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Champi alcanzó este miércoles su intensidad máxima con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora frente al norte de Filipinas, donde las autoridades elevaron la alerta por vientos y advirtieron de olas de hasta 9 metros.