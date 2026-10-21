Electronics Arts cierra BioWare y cancela el desarrollo del videojuego 'Mass Effect'

BioWare confirmó en un comunicado que cierra después de más de tres décadas de actividad y que pone fin al desarrollo inicial del nuevo 'Mass Effect'.

EA explicó que un pequeño equipo de BioWare trabajaba en las primeras fases del videojuego y que la compañía decidió no continuar con el proyecto, lo que supondrá el cierre del estudio y de sus instalaciones en Edmonton, en la provincia canadiense de Alberta.

La multinacional justificó la decisión como parte de una reorganización para concentrar recursos e inversiones en un menor número de proyectos y franquicias con mayores posibilidades de crecimiento.

BioWare, fundado en Edmonton, se convirtió en uno de los estudios más reconocidos del género de los juegos de rol gracias a títulos como 'Baldur's Gate', 'Neverwinter Nights', 'Star Wars: Knights of the Old Republic', 'Dragon Age' y 'Mass Effect'.

En noviembre de 2025, el estudio todavía había asegurado que EA y BioWare mantenían su compromiso con una nueva entrega de 'Mass Effect', que entonces era el único proyecto del equipo.

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“Lo que generaciones de BioWare construyeron juntas es algo que debe celebrarse y recordarse”, señaló este miércoles el estudio al despedirse de sus jugadores.

Sin contar títulos derivados, la saga 'Mass Effect' cuenta con cuatro entregas principales, y BioWare se encontraba desarrollando la quinta.