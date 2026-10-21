Embajada mexicana en Arabia Saudí pide a connacionales evitar viajes no esenciales

Además, pidió a sus connacionales en el país, de los que no precisó cifra, que permanezcan alertas, limiten desplazamientos, confirmen vuelos y seguros de viaje, sigan indicaciones locales y no compartan imágenes del conflicto.

En un comunicado, la representación diplomática explicó que "debido a los nuevos ataques a instalaciones energéticas" de Arabia Saudí y "a otros objetivos estratégicos en el país", reiteraba su recomendación de evitar viajes no esenciales a este país.

Además, exhortó a los ciudadanos mexicanos que residen en Arabia Saudita o que se encuentran transitando por el país a permanecer alertas, extremar precauciones.

Entre las recomendaciones están evitar desplazamientos no esenciales al interior del país, identificar lugares seguros de resguardo en el lugar donde viven, y, atender las indicaciones de estas autoridades locales.

Además, contactar a su agente de viajes o aerolínea para confirmar sus vuelos o posibles alternativas de viaje, así como seguros de viaje en caso de cancelaciones y estadías prolongadas.

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También les sugirió consultar los sitios oficiales de los tres principales aeropuertos internacionales del país: Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Yeda y Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam.

Asimismo, llamó a evitar difundir o compartir en redes sociales imágenes, videos o fotografía, sobre incidentes relacionados con el conflicto, y registrar sus datos en el directorio de la Embajada de México, a través de un código especial.

El martes, la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 afirmó haber destruido la plataforma de lanzamiento desde la que los rebeldes hutíes dispararon un misil balístico contra la capital saudí, Riad, en un momento de intensificación del conflicto entre ambos bandos.

Horas antes, la coalición anunció en sendos comunicados la destrucción de un misil balístico y de un dron lanzados por los hutíes contra Riad, sin aportar más detalles.

En medio de los constantes ataques hutíes contra el reino árabe y la ofensiva de Riad en el Yemen, el Ministerio de Defensa británico anunció ayer que prestará ayuda defensiva a Arabia Saudí con el despliegue de aviones de combate, que protegerán ciudades e infraestructura crítica del mayor productor de petróleo de la OPEP.