Expresidente peruano Toledo es llevado de urgencia al hospital desde la cárcel

Toledo fue llevado en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) desde la cárcel de Barbadillo, conocida como la prisión de los expresidentes de Perú al albergar a cuatro de ellos actualmente, hasta el Hospital II de Vitarte, ubicado cerca a esa penitenciaría.

Toledo, de 81 años, descendió con dificultad de la ambulancia, con mascarilla y ayudado por personal de salud, y se dirigió caminando hacia el centro médico, administrado por el seguro social Essalud, de acuerdo con un video compartido por el canal Latina Noticias en sus redes sociales.

Según versiones periodísticas, el exmandatario presentó un malestar en su salud cuando recibía la visita de sus familiares y fueron ellos quienes solicitaron su traslado a un hospital para verificar su estado.

Este evento se produce un día después de que Toledo recibió en el Barbadillo a su hija mayor, Chantal Toledo, de 44 años, quien reside en Estados Unidos, y llegó a Lima para visitar a su padre acompañada por el hermano del exmandatario, Pedro Toledo.

Así como a Chantal, el expresidente también ha recibido en prisión la visita de su hija menor Zaraí, hace algunos meses, a quien reconoció como tal en medio de un escándalo mediático y proceso judicial, en pleno ejercicio de la Presidencia de Perú.

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Por su parte, su esposa Eliane Karp permanece en Israel desde que Toledo fue extraditado a Perú en 2023 y tiene una orden de captura internacional y prisión preventiva por el caso Ecoteva, referido a las compras inmobiliarias hechas desde una empresa creada en Costa Rica por su madre, Eva Fernenbug, y un testaferro del exmandatario con los aportes de la brasileña Odebrecht.

A inicios de este mes, Karp reiteró el pedido de indulto humanitario para Toledo a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al asegurar que su estado de salud es "muy grave".

La ex primera dama peruana, de origen belga, aseguró que Toledo "tiene que cuidar su problema cardíaco, el problema de su cáncer, por el que ha sido operado en Estados Unidos, y un grave problema nuevo de neurología", que necesitan ser tratados "por médicos muy especializados".

Toledo cumple dos condenas por lavado de activos por el caso Odebrecht y el caso Ecoteva en la prisión de Barbadillo, donde también están encarcelados los exgobernantes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y en los últimos meses ha manifestado una serie de problemas de salud, a los que su esposa añade el estrés y la ansiedad.

El primer proceso judicial en su contra comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exgobernante no pisó la cárcel hasta 2023, cuando se concretó su extradición desde Estados Unidos, donde vivía junto a Karp.

En el primer juicio, Toledo recibió una condena de 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de dinero, y en el segundo proceso fue sentenciado el año pasado a 13 años y cuatro meses por lavado de activos agravado.