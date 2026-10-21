FundéuRAE: “mismo” o “misma”, uso anafórico

Este giro se encuentra a menudo en el lenguaje administrativo y periodístico: “Estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de la misma”, “El texto de la resolución y las opiniones sobre la misma pueden encontrarse en el sitio oficial” o “Tres años y medio de prisión por hacerse pasar por la titular de una cuenta bancaria y retirar 1.500 euros de la misma”.

La segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas” considera que este tipo de construcción es “a menudo innecesario y estilísticamente desaconsejable”, al tiempo que la “Nueva gramática de la lengua española” recomienda evitarlo y sustituirlo, cuando sea posible, por otros elementos anafóricos, como un pronombre personal (“él”, “ella”), un posesivo (“su”) o un demostrativo (“este”, “esta”).

En los ejemplos del principio habría resultado preferible escribir “Estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar su viabilidad”, “El texto de la resolución y las opiniones sobre esta pueden encontrarse en el sitio oficial” y “Tres años y medio de prisión por hacerse pasar por la titular de una cuenta bancaria y retirar 1500 euros de ella”.

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