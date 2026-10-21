Hallan 6 bienes arqueológicos en aeropuerto de México en un paquete rumbo a Gran Bretaña

En un comunicado conjunto distintas agencias de seguridad del Gobierno mexicano indicaron que, tras su identificación, los bienes permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de trámites especiales, en espera de que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realice el decomiso, a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el dictamen en materia arqueológica emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los bienes muebles forman parte del patrimonio cultural de la nación y están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece su carácter "inalienable e imprescriptible".

En las labores de inspección y vigilancia en el aeropuerto mexicano participaron integrantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con agentes de las secretarías de Marina (Marina) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),

Las agencias de seguridad explicaron que trabajan en acciones permanentes de vigilancia y control de las mercancías de exportación, mediante el uso de herramientas tecnológicas, para la protección del patrimonio cultural de México, prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad nacional.

Desde 2018, el Gobierno mexicano ha recuperado unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.