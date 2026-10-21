Hallan un segundo muerto en Francia por el temporal

Las Prefectura de Córcega indicó que el hombre, que se encontraba a bordo de un vehículo todoterreno arrastrado por una riada junto a otro que pudo ser rescatado con vida, fue encontrado sin vida cerca en el cauce del río Fium'orbu.

La isla mediterránea fue situada en alerta roja por las fuertes lluvias, donde se registraron precipitaciones de 350 litros por metro cuadrado en seis horas y 189 en sólo una hora y consideraban que era probable que se superaran los 500 litros en algunas zonas.

El temporal ya había provocado una víctima mortal cerca de Marsella, en el sureste del país.