Iberoamérica aprueba la Carta de Movilidad para facilitar el intercambio estudiantil

El documento fue aprobado en la IV Reunión Ministerial de Educación Superior que, en el marco de las actividades preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid del 4 y 5 de noviembre, se celebra hasta este jueves en Alicante (este de España).

La carta, que será elevada a la cumbre, establece principios y compromisos comunes para que los estudiantes puedan acceder a la universidad, hacer un intercambio, trasladar su expediente, cursar dobles titulaciones o un posgrado en otro país de la región con reconocimiento académico ágil y seguro, según un comunicado del Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades.

Mediante esta Carta de Movilidad, cada país voluntariamente decidirá cuánto, con quién y a qué ritmo avanzar, conforme a su ordenamiento jurídico y con pleno respeto a la autonomía universitaria.

La ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anfitriona del evento, resaltó que "una universidad puede cambiar una vida, pero cuando esa oportunidad llega a miles de personas, cambia también un país".

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, dijo que "la movilidad académica no es solo una cuestión de formación individual: es una de las formas más eficaces de convertir la pertenencia a una comunidad en experiencia vivida".

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"Quien estudia en otro país de la región conoce desde dentro su sociedad, su cultura y sus instituciones, y regresa con vínculos personales y profesionales que duran toda la vida. Así se construye una ciudadanía iberoamericana que no depende solo de declaraciones, sino de personas que se reconocen parte de un espacio común", destacó.