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21 de octubre de 2026 - 15:25

Iberoamérica aprueba la Carta de Movilidad para facilitar el intercambio estudiantil

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Alicante (España), 21 oct (EFE).- Las ministras, ministros y altas autoridades de Educación Superior de los países iberoamericanos aprobaron este miércoles la Carta de Movilidad académica para facilitar el intercambio estudiantil en la región.

Por EFE
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El documento fue aprobado en la IV Reunión Ministerial de Educación Superior que, en el marco de las actividades preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid del 4 y 5 de noviembre, se celebra hasta este jueves en Alicante (este de España).

La carta, que será elevada a la cumbre, establece principios y compromisos comunes para que los estudiantes puedan acceder a la universidad, hacer un intercambio, trasladar su expediente, cursar dobles titulaciones o un posgrado en otro país de la región con reconocimiento académico ágil y seguro, según un comunicado del Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades.

Mediante esta Carta de Movilidad, cada país voluntariamente decidirá cuánto, con quién y a qué ritmo avanzar, conforme a su ordenamiento jurídico y con pleno respeto a la autonomía universitaria.

La ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anfitriona del evento, resaltó que "una universidad puede cambiar una vida, pero cuando esa oportunidad llega a miles de personas, cambia también un país".

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, dijo que "la movilidad académica no es solo una cuestión de formación individual: es una de las formas más eficaces de convertir la pertenencia a una comunidad en experiencia vivida".

"Quien estudia en otro país de la región conoce desde dentro su sociedad, su cultura y sus instituciones, y regresa con vínculos personales y profesionales que duran toda la vida. Así se construye una ciudadanía iberoamericana que no depende solo de declaraciones, sino de personas que se reconocen parte de un espacio común", destacó.