Indonesia mantiene tipos y apuesta por sostener la rupia en plena incertidumbre económica

Al término de una reunión de dos días de la junta de gobernadores, Bank Indonesia emitió un comunicado explicando su decisión de dejar sin cambios su principal tasa de interés, si bien elevó del 4,75 % al 5 % el tipo de la facilidad de depósito (el interés que reciben los bancos por depositar dinero en el banco central).

La entidad explicó que, entre otros objetivos, busca así "atraer entradas de capital extranjero y mantener la estabilidad del tipo de cambio de la rupia", que el martes se movía en torno a 17,98 unidades por dólar estadounidense, un 0,61 % menos que al cierre de septiembre.

La decisión llega después de que el principal índice de la Bolsa de Yakarta, el JCI, se desplomara más de un 10 % el viernes -la mayor caída desde 1998, según analistas-, reforzando las dudas sobre las perspectivas económicas del país, considerado hasta hace poco una de las grandes promesas emergentes y que sonaba como candidato a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050.

El hundimiento se produjo después de que el proveedor global de índices bursátiles MSCI anunciara que estudia reclasificar a la baja a Indonesia -la principal economía del Sudeste Asiático- de mercado emergente a independiente, entre dudas sobre la transparencia de su sector financiero.

La medida supondría que las acciones indonesias dejarían de formar parte de los índices elaborados por MSCI, utilizados como referencia por numerosos fondos de inversión.

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Las dudas sobre el futuro económico de Indonesia se exacerban en parte por el intervencionismo y la deriva autoritaria -según sus críticos- del presidente Prabowo Subianto.

Una de sus últimas decisiones polémicas fue la de centralizar las exportaciones de recursos estratégicos como el aceite de palma mediante una agencia estatal, si bien pocos meses después afirmó que el Gobierno no busca limitar al sector privado y que el Estado solo supervisaría el proceso.

El potencial de Indonesia para convertirse en cuarta economía mundial para 2050 (actualmente ocupa el puesto 16, según el Fondo Monetario Internacional) ha sido destacado durante años, debido a factores demográficos favorables, sus abundantes recursos naturales y su amplio mercado interno.