Irán informa de otro superpetrolero incendiado tras chocar con una mina en Ormuz

“Este superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo intentaba atravesar por una ruta no autorizada en el sur del estrecho de Ormuz cuando chocó contra una mina naval y explotó”, indicó a última hora del martes el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el comunicado, el buque había apagado todos sus sistemas de radar y navegación e hizo caso omiso de las advertencias de la Armada de la Guardia Revolucionaria, que no identificó la bandera de la embarcación afectada, ni proporcionó datos sobre posibles víctimas o daños materiales.

“Los propietarios y las tripulaciones de los buques que navegan por el golfo Pérsico y el mar de Omán deben rendir cuentas por transitar por rutas no autorizadas y cualquier acción que ignore la seguridad de este estrecho recibirá una respuesta contundente”, advirtió la fuerza militar iraní.

El martes, la Guardia Revolucionaria había informado de que otros dos petroleros chocaron contra estos explosivos durante la noche del lunes, con lo que ya son nueve los barcos que han colisionado con minas en Ormuz en la última semana.

Además, las autoridades iraníes informaron este martes de que un total de 122 buques han sido incluidos en su lista de “infractores” por incumplir sus protocolos de navegación en el estrecho de Ormuz y que otros 30 han recibido advertencias y serán incorporados a la lista si no cumplen las normas iraníes.

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La República Islámica trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero como medida de presión, pero, a su vez, Estados Unidos asegura que ha logrado restablecer el tránsito de buques y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los previos a la guerra.