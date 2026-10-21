Italia asegura que no hay vinculación con Francia o Rusia en los altercados en Milán

"Objetivamente os digo que no hay aún ninguna evidencia de conexiones con Francia o Rusia. De los análisis realizados por especialistas y miembros de las autoridades judiciales, ha surgido algo sin precedentes", declaró Piantedosi a los medios al término de la reunión sobre Seguridad celebrada hoy en la delegación del Gobierno de Milán ante la posibilidad de que se repitan los altercados el próximo sábado.

Ante los destrozos y robos que provocaron los jóvenes en las calles del centro de la capital lombarda, el responsable de Interior italiano agregó que "no hay pruebas" de que "estén siendo manipulados" desde fuera.

Piantedosi subrayó que la "espontaneidad de estos jóvenes" contrasta "con la organización de los actos violentos a través de las redes sociales".

"No pienso en agentes externos ocultos ni en guerras híbridas. Esta gente buscaba Nikes, iPhones y Rolexs", declaró por su parte el vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, quien también participó en la reunión.

Respecto a los chats que supuestamente sirvieron para concentrar a los jóvenes, explicó que "la Policía postal está trabajando en ello" y añadió que "las 343 personas detenidas y las 50 arrestadas no tienen nada que ver con demandas políticas, el alto precio del combustible, el alto costo de la vida, el alojamiento para estudiantes universitarios ni nada por el estilo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta gente vino a Milán a robar y sembrar el caos sin ningún ideal que los motive", aseveró.

Sin embargo, a raíz de las protestas del pasado fin de semana ha surgido en las redes sociales una organización anónima llamada Movimiento 17 Octubre desde la que se ha empezado a convocar nuevas protestas.

En la red social Instagram ya cuentan con casi 16.000 seguidores y se presentan como "Los de las calles, los que solo ven violencia en las porras de los esbirros", término este último con el que las pandillas italianas se refieren a los policías.

"No tenemos un presidente, un secretario o un portavoz (...). No somos un partido sino un proceso, un movimiento no estructurado nacido para aumentar la conciencia política colectiva de los jóvenes en Italia", reza su primer comunicado.

El movimiento también opera en el servicio de mensajería Telegram, pero con un grupo privado cuyo acceso requiere autorización.

El juez que investiga estos hechos, Fabrizio Filice, ha advertido que ya desde el día siguiente a los altercados había convocatorias en redes para proseguir con las protestas.

"Queda claro, por la continuidad en las redes sociales, que existe un proyecto concreto para desestabilizar el orden público", afirma el magistrado en su instrucción, difundida por los medios.

El primero en alertar de ello ha sido el ministro de Defensa, Guido Crosetto, que ha sostenido que estos disturbios son también consecuencia de una "guerra híbrida" que pretende "desestabilizar" países como Italia.

"Los hechos ocurridos en Milán y en otras partes de Italia son profundamente diferentes de los vividos en otras épocas y son el resultado de lo que yo llamo una guerra híbrida que alguien está llevando a cabo en nuestras naciones, recurriendo a instrumentos no convencionales llamados TikTok, redes sociales y YouTube, sin que Occidente se dé cuenta ni reaccione de alguna manera", ha subrayado.

Por ahora, el Movimiento 17 Octubre ha convocado cada sábado una "movilización permanente contra el Gobierno de los padrones" en ciudades como Roma, Bologna, Mián, Turín, Firenza, Pádua, Génova o Bari.