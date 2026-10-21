Mundo
21 de octubre de 2026 - 17:25

JK Rowling dice que "seguirá defendiendo" su opinión sobre activismo trans pese a amenazas

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Londres, 21 oct (EFE).- La escritora británica J.K. Rowling asegura que seguirá defendiendo los derechos de las mujeres frente al activismo trans y financiando acciones legales para protegerlos, pese a haber recibido en los últimos años "una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura".

Por EFE
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La autora publica este miércoles un nuevo ensayo, seis años después del que dedicó al mismo asunto, en el que denuncia que las mujeres siguen sufriendo acoso y represalias por defender los espacios exclusivos para ellas.

Rowling repasa las iniciativas que ha puesto en marcha desde entonces, entre ellas el centro Beira's Place de atención a víctimas de violencia sexual en Edimburgo (Escocia), y un fondo para ayudar a sufragar los gastos judiciales de quienes luchan por sus derechos.

La escritora sostiene que el activismo trans dominante es "elitista hasta la médula" y que sus consecuencias recaen especialmente sobre las mujeres con menos recursos, mientras que las más privilegiadas apenas se ven afectadas e incluso, dice, pueden beneficiarse de él.

Rowling dice sentirse "conmocionada y asqueada" por las mujeres, entre ellas políticas y figuras de los medios de comunicación, que, en su opinión, vilipendian a otras por intentar conservar sus derechos, incluidos los espacios reservados a ellas a los que, insiste, no deberían acceder los hombres que se identifican como mujeres.

La autora niega que su postura implique rechazar los derechos de las personas trans y reconoce que hay personas trans vulnerables que deben recibir ayuda y protección, pero sostiene que eso no debe hacerse a costa de los derechos que tanto ha costado conquistar al sexo femenino.

Rowling, quien afirma haber sido víctima de violencia doméstica y agresión sexual, defiende que las mujeres necesitan espacios separados para preservar su intimidad y seguridad, especialmente tras sufrir una agresión sexual.

"No porque odiemos a las personas trans, no porque queramos verlas muertas", escribe, sino porque, a su juicio, las mujeres y las niñas "tienen necesidades específicas que los hombres no tienen, aunque se identifiquen como mujeres o hayan tomado hormonas".

"Seguiré alzando la voz, seguiré utilizando mi dinero para ayudar a mujeres que de otro modo no podrían permitirse acudir a los tribunales", concluye.