Juez de Los Ángeles aplaza hasta 2027 decisión sobre divulgar acusación contra Nick Reiner

El juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Sam Ohta, quien previamente había ordenado mantener las transcripciones bajo reserva de manera provisional, aplazó este miércoles su decisión sobre la solicitud de la defensa y fijó una nueva fecha para el 13 enero de 2027, cuando determinará si los documentos pueden hacerse públicos.

Reiner y sus hermanos han luchado para mantener las transcripciones bajo secreto, argumentando que su divulgación al público causaría un trauma adicional tanto a la familia y socavaría su derecho a un juicio justo.

Diversos medios de comunicación se han opuesto a que se mantenga el secreto sobre dichos documentos.

Reiner, de 33 años, está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen una alegación de asesinato por acecho (o "emboscada") y el uso de un arma mortal.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina no solicitará la pena de muerte contra Reiner, que permanece detenido sin derecho a fianza desde diciembre.

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De acuerdo con ABC, Hochman aseguró que los hermanos del acusado, Jake y Romy Reiner, expresaron su "fuerte deseo" de que estas permanezcan selladas, por "el trauma y daño adicionales" que podría causarles su divulgación pública.

En abril, el hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para él y su hermana Romy.

El acusado había hablado en el pasado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias.

También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron de que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.