La Bolsa de São Paulo corrige un 0,86 % tras el salto de la víspera

Los inversores efectuaron parte de los beneficios de la víspera, cuando el selectivo brasileño subió un 1,57 %, en un entorno bursátil volátil, propiciado por la inminencia de las elecciones presidenciales, que celebran su segunda vuelta el próximo domingo.

El mercado ve con buenos ojos la expectativa de que el aspirante de la oposición, Flávio Bolsonaro, salga victorioso frente al mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

El aspirante del Partido Liberal (PL) ganó la primera vuelta presidencial con el 47 % de los votos frente al 45 % alcanzado por Lula, de tendencia progresista, y los últimos sondeos electorales sitúan a ambos candidatos en empate técnico, con una ligera ventaja numérica para Bolsonaro.

En la sesión bursátil, la petrolera estatal Petrobras, mayor empresa de Brasil, perdió un 0,70 % en sus acciones preferentes, mientras que la minera Vale cayó un 2,15 %.

La peor parada fue la empresa de servicios de salud Hapvida, que tuvo un desplome del 8,48 %, y en el terreno de las ganancias sobresalió el salto del 2,78 % de la tecnológica Totvs.

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En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,17 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,027 reales en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 36.754 millones de reales (unos 7.311 millones de dólares), en más de 4,7 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.